Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления
С понедельника, 10 июля, в столичном регионе будет теплая, но не жаркая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, когда прекратится аномально холодная и дождливая погода.
"Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, температура ожидается примерно на уровне климатической нормы", - сказала она.
По данным синоптиков, в понедельник ожидается 20-22 градуса с кратковременным дождем, во вторник столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Далее до конца недели дневная температура не будет опускаться ниже 20 градусов, однако возможны кратковременные осадки.
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