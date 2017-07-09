Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления

Теги: дождь москва Погода

С понедельника, 10 июля, в столичном регионе будет теплая, но не жаркая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала РИА Новости, когда прекратится аномально холодная и дождливая погода.

"Теплее будет на следующей неделе, но азиатской жары ждать не стоит, температура ожидается примерно на уровне климатической нормы", - сказала она.

По данным синоптиков, в понедельник ожидается 20-22 градуса с кратковременным дождем, во вторник столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Далее до конца недели дневная температура не будет опускаться ниже 20 градусов, однако возможны кратковременные осадки.

Читайте также:

Холодное лето 17-го: как россияне переносят непогоду