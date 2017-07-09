Премьер Ирака поздравил военных с освобождением Мосула от ИГ

Теги: В мире ирак терроризм иг

Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади в воскресенье официально объявил о полном освобождении Мосула от боевиков "Исламского государства".

Иракский премьер Хейдар аль-Абади приехал в освобожденный Мосул и поздравил военных с победой над террористами "Исламского государства" (группировка запрещена на территории России). Об этом сообщает "Интерфакс".

Ранее в воскресенье бойцы иракской армии подняли государственный флаг на берегу реки Тигр в исторической части Мосула.

Операция по освобождению города началась в октябре прошлого года. Её подробности практически не освещались в прессе. Точных данных о потерях среди мирного населения до сих пор нет. Гуманитарных коридоров, с помощью которых удалось спасти многие жизни в сирийском Алеппо, в Мосуле создано не было.

Читайте также:

Минобороны: коалиция США пошла на сговор с террористами ИГ

Боевики "Исламского государства" взорвали соборную мечеть Мосула

Пентагон проверяет информацию о гибели жителей при авиаударе в Мосуле