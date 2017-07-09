Медведев назвал Антона Носика "первопроходцем российского интернета"

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Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью известного блогера Антона Носика. Он назвал его "первопроходцем российского интернета".

Премьер-министр Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной блогера, журналиста и медиаменеджера Антона Носика.

"Мои соболезнования в связи с безвременной кончиной Антона Носика. Он был настоящим профессионалом, первопроходцем российского интернета, ярким и талантливым человеком. С его именем связано создание известных интернет-ресурсов и проектов, которые пользуются популярностью у людей самых разных поколений и убеждений. Он много успел. Светлая ему память", - написал Медведев в воскресенье в Facebook.

Антон Носик скончался в воскресенье на 52-м году жизни. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ.