Порошенко анонсировал переговоры в "нормандском" формате

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" ожидается в июле. В Кремле со своей стороны отметили, что ясности по срокам пока нет.

Петр Порошенко рассказал, когда состоятся переговоры лидеров "нормандской четверки". По его словам, "вероятнее всего, в июле месяце состоится телефонный разговор в нормандском формате на уровне лидеров". "Мы не исключаем, что по результатам этого телефонного разговора нам удастся организовать саммит", - сказал президент Украины на брифинге по итогам встречи c госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" стоит на повестке дня, однако ясности по срокам пока нет.