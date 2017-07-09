В Совфеде объяснили заявление Трампа о санкциях против России

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Процесс движения к отмене антироссийских санкций начнется после преодоления конфликтов на Украине и в Сирии. Об этом заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп. В Совете Федерации считают, что заявление Трампа объясняется его попыткой выиграть будущую схватку с Конгрессом за свои полномочия.

Дональд Трамп увязал отмену антироссийских санкций с урегулированием кризисов на Украине и в Сирии. Об этом президент США написал в своем Twitter. "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока украинская и сирийская проблемы не решены!" - написал американский лидер.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2017 г.

Как заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Россия не станет менять свою политику по Украине и Сирии из-за санкционного давления США. По словам Косачева, это заявление Трампа связано с его отношениями с Конгрессом, который "посягает на его полномочия как президента".

В то же время Трамп отметил, что настало время двигаться дальше в конструктивном сотрудничестве с Россией. "Мы договорились о прекращении огня на части территории Сирии, что позволит спасти жизни людей. Настало время двигаться вперед в области дальнейшей конструктивной работы с Россией!" - указал президент США.

Накануне Путин рассказал о своей беседе с Трампом. В частности, он оценил "адекватность" главы Белого дома. По его словам, "телевизионный" и реальный Трамп – два разных человека. Президент России выразил мнение, что Трамп был удовлетворен информацией о якобы невмешательстве Москвы в выборы в США.

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