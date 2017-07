В Совфеде объяснили заявление Трампа о санкциях против России

Дональд Трамп увязал отмену антироссийских санкций с урегулированием кризисов на Украине и в Сирии. Об этом президент США написал в своем Twitter. "Санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным. Ничего не будет сделано, пока украинская и сирийская проблемы не решены!" - написал американский лидер.

Sanctions were not discussed at my meeting with President Putin. Nothing will be done until the Ukrainian & Syrian problems are solved!