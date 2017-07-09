МЧС предупредило москвичей о надвигающейся грозе

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МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды. В воскресенье вечером в столице начнется гроза. Непогода сохранится до утра понедельника.

В ближайшее время в Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление столичного главка МЧС.

В ведомстве рекомендуют по возможности переждать непогоду в помещениях, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что с понедельника, 10 июля, в столичном регионе будет теплая, но не жаркая погода.