Путин призвал уделять особое внимание развитию цифровой экономики

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Руководство России намерено уделять особое внимание развитию цифровой экономики. Владимир Путин заявил об этом в Екатеринбурге на открытии международной выставки "Иннопром-2017". В ней принимают участие более 600 компаний из 20 стран. Еще одна ключевая задача, по словам Путина, это наращивание выпуска гражданской продукции в ОПК.

Широкое внедрение цифровых технологий является мощным ресурсом для развития России. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на открытии выставки "Иннопром-2017". По его словам, это важно и для успешного сотрудничества России с другими странами, передает ТАСС. Глава государства указал, что Россия начала сотрудничество в сфере цифровых технологий с Японией и Германией.

Президент подчеркнул, что будущее - за теми, кто стремится быть современными в знаниях, в профессии, в компетенциях, и "кто чувствует вызовы и требования времени, умеет воспринимать и внедрять новое, кто ставит перед собой задачу быть лидером в этой отрасли".

Путин также отметил, что увеличение выпуска продукции гражданского назначения является ключевой задачей для предприятий ОПК. "Ещё одна ключевая задача - наращивание объемов высокотехнологичной продукции гражданского назначения предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Министерство промышленности и торговли сейчас активно занимается этим вопросом", - заявил глава государства.