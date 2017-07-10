Первого вице-премьера Калмыкии обвинили в мошенничестве

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В Калмыкии арестован первый вице-премьер регионального правительства Петр Ланцанов. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и мошенничестве.

Первый вице-премьер правительства Калмыкии Петр Ланцанов арестован по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает "ТВ Центр".

По версии следствия, Ланцанов в 2011 году, злоупотребив своими служебными полномочиями, дал поручение сотрудникам Минсельхоза республики принудить более 400 фермеров перечислять часть выделенных субсидий на счет образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии".

Часть этих денежных средств была похищена, а остальная использована не по назначению. Дома и на работе у Петра Ланцанова уже прошли обыски. Сейчас он заключен под стражу.