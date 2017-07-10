Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла в 1,5 раза

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Площадь лесов, пройденная огнем за сутки на Дальнем Востоке, увеличилась за выходные в 1,5 раза. Сейчас там горит более 75 тысяч гектаров.

За выходные площадь природных пожаров на Дальнем Востоке увеличилась в полтора раза. Там горит более 75 тысяч гектаров леса, передает "ТВ Центр".

Уже третий день крупное возгорание пытаются локализовать на севере Сахалина. Новые пожары возникают из-за сухих гроз и жаркой погоды. Режим чрезвычайной ситуации действует в восьми регионах страны.

Всего в тушении задействовано более двух тысяч человек, почти 300 единиц техники, а также авиация.

В Якутии за сутки удалось ликвидировать около 10 возгораний. Самолетами и вертолетами совершены десятки вылетов, сброшено свыше 60 тонн воды. Сейчас в республике огнем охвачено шесть с половиной тысяч гектаров тайги. Угрозы населенным пунктам нет.