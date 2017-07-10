В Лондоне горел знаменитый рынок Camden Market

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Сильный пожар, который минувшей ночью начался на популярном среди туристов и местных жителей рынке Camden Market, локализован. Данных о пострадавших не поступало.

В центре Лондона на крупнейшем рынке британской столицы Camden Market минувшей ночью возник сильный пожар. Об этом сообщает "ТВ Центр". Пламя охватило три этажа здания и крышу одного из строений. Информации о пострадавших пока не поступало.

Рынок Camden Market занимает четвертое место среди предприятий розничной торговли британской столицы и насчитывает более тысячи магазинов и киосков. Он является одной из достопримечательностей Лондона и очень популярен среди туристов.