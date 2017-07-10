Жертвами наводнений и оползней в Китае стали 83 человека

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По меньшей мере 83 человека погибли в результате наводнений и оползней на юго-востоке Китая.

На юго-востоке Китая по меньшей мере 83 человека погибли или пропали без вести в результате наводнений и оползней. Их вызвали непрекращающиеся проливные дожди, сообщает "ТВ Центр".

По данным властей, под завалами были найдены тела 28 человек, еще 13 человек унесло потоками воды. Мощнейшие ливни обрушились на регион еще в конце июня. Стихия затронула более 12 миллионов жителей, около двух миллионов из них эвакуированы.

В настоящее время в экстренной помощи нуждаются около 500 тысяч пострадавших. Разрушено более 50 тысяч домов, повреждены сотни тысяч строений. В спасательных операциях задействовано более 52 тысяч военных, полицейских и медиков.