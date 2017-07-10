СКР проверит невыплату зарплат на нижнетагильском заводе

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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проверить ход расследования уголовного дела о невыплате зарплат работникам завода в Нижнем Тагиле. Дело было возбуждено после обращения граждан к президенту страны. Рабочие пожаловались на своего руководителя. Список обращений, поступивших от жителей этого уральского региона на недавнюю "Прямую линию", Владимир Путин лично передал губернатору.

В Екатеринбург глава государства прилетел с целой папкой жалоб. С губернатором Свердловской области встретился лично. О проблемах с выплатами зарплат в бюджетной сфере президент узнал еще в ходе "Прямой линии", напоминает "ТВ Центр". Работники Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий рассказали, что несколько месяцев не видели своих денег. С тех пор ситуация с мертвой точки не сдвинулась, а в администрацию президента продолжают поступать еще более странные жалобы.

"Владелец ЗАО якобы - ну конечно, надо это всё проверять - и здесь нельзя ручаться за достоверность подобных заявлений, - но, тем не менее, этот вот владелец заявил рабочим: "Пока президент ко мне лично не обратится - ничего не получите". Ну, во-первых, надо понять, если это так, то откуда такая борзота? Такое хамство по отношению к людям. И думаю, что вы сами на это посмотрите, но думаю, что этого будет недостаточно, я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались", - сказал Путин.

Глава региона согласился, что информацию стоит еще проверить. Но директора завода, заверил он журналистов, уже ищут. Однако проблемы региона забором одного предприятия не ограничиваются. По словам свердловчан, жителей проблемных домов просят ремонтировать фасады за свой счет. Тревогу бьют и экологи – где-то из строя вышли очистные сооружения. Жалобы коснулись сферы здравоохранения: получить льготные лекарства удается не всегда и не сразу.

"Муниципальные единицы переводятся в платные учреждения. Так мы не договаривались никогда. Что это такое? Может расти, там, объём предоставляемых услуг платных, но это должно быть добровольно, вы не должны снижать объём предоставления бесплатных услуг. А в-третьих, уж совсем: муниципальные медицинские учреждения, это муниципальная собственность, скорее всего. Переводить в частные, практически это скрытая приватизация", - возмутился президент.

Несмотря на имеющиеся проблемы, Екатеринбург давно завоевал славу крупнейшего индустриального и научно-образовательного центра страны. Именно здесь восьмой год подряд проходит Выставка инновационной промышленности. "Умные производства" – так звучит главная тема выставки, по словам Владимира Путина, должны обеспечить улучшение условий труда, снижение издержек, повышение качества управления. А в конечном итоге - повысить конкурентоспособность всей российской экономики.

После торжественного открытия выставки президент отправился в новый спортивный комплекс "Дацюк-арена". В компании одного из лучших мастеров современного хоккея Павла Дацюка – в честь которого, кстати, и назван комплекс – Владимир Путин обходит одну ледовую площадку за другой. Тренироваться здесь могут как опытные юниоры, так и совсем маленькие спортсмены – объясняет директор комплекса.

В классе для теоретической подготовки занятий сейчас нет, большинство ребят на каникулах, но по возвращении будущих мастеров ждет приятный сюрприз – автограф Владимира Путина на клюшке.

Отдельный подарок глава государства подготовил для своего давнего друга Ёсиро Мори. Бывший премьер-министр Японии на днях отмечает 80-летие. За неформальным ужином к делам почти не возвращались. Но Владимир Путин заверил - возможность обсудить российско-японские отношения еще представится.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".