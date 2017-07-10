Трамп усомнился в создании рабочей группы России и США по кибербезопасности

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Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в перспективу создания совместной с Россией двусторонней группы по вопросам кибербезопасности. О такой возможности ранее сообщил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Путин и Трамп обсудили этот вопрос в ходе встречи на саммите G20.

Президент США Дональд Трамп не верит в создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между Москвой и Вашингтоном. Комментируя итоги первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, он обратил внимание на прекращения огня в Сирии.

"Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня (в Сирии – прим. ред.) может, и оно произошло!" - написал Трамп в Twitter.

Создание рабочей группы по вопросам кибербезопасности между США и Россией ранее анонсировал глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, такая договоренность была достигнута между сторонами на саммите G20.

Переговоры президентов состоялись 7 июля в Гамбурге. По итогам встречи, продлившейся более двух часов, было объявлено о договоренностях по Сирии, Украине и обмену послами.

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