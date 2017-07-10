В России упростили правила регистрации транспортных средств

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МВД вводит новые правила регистрации транспортных средств. В частности, они предусматривают возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Кроме того, на учет можно будет поставить транспорт с поврежденными номерами.

В России вступили в действия изменения в правила регистрации транспортных средств, передает ТАСС. В частности, автомобиль можно поставить на учет даже с трудночитаемыми идентификационными номерами.

В ГИБДД отметили, что новыми правилами предусматривается возможность предоставления транспортного средства непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации документов. Это допустимо, если заявление подавалось через Единый портал госуслуг.

Из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства, исключили полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.

Кроме того, введена возможность восстановления регистрации транспортных средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку).

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