Сын Трампа надеялся получить компромат на Клинтон от юриста из России

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Российский юрист Наталья Весельницкая обещала сыну президента США Дональду Трампу-младшему, а также двум советникам - Джареду Кушнеру и Полу Манафорту предоставить информацию о финансировании штаба экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон "лицами, связанных с Россией".

Сын президента США Дональд Трамп-младший согласился встретится с российским юристом Натальей Весельницкой, так как ему обещали предоставить компромат на экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщила газета The New York Times.

По данным источников, Трамп-младший, а также два советника – Джаред Кушнер и Пол Манафорт, встретились с Весельницкой, представляющей интересы российского бизнесмена Дениса Кацыва, в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower.

Сын Трампа рассказал, что на встрече юрист заявила, что обладает информацией о том, что связанные с Россией люди финансировали Национальный демократический комитет и поддерживали Клинтон. Однако представить доказательства сказанного она не смогла. После этого стороны приступили к обсуждению темы усыновления детей.

Юрист Дональда Трампа впоследствии заявил, что президент не был в курсе этой встречи.

США не раз обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию в 2016 году. Москва, в свою очередь, подобные обвинения отрицает.

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