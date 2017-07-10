Маккейн обвинил Белый дом в неудачах США в Афганистане

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США терпят поражение в Афганистане из-за отсутствия у американских ВС стратегии. Об этом заявил глава комитета американского сената по вооруженным силам Джон Маккейн. По его словам, проблема кроется в Белом доме.

Глава комитета американского сената по вооруженным силам Джон Маккейн считает, что Вашингтон проигрывает войну в Афганистане, передает РИА Новости.

На днях Маккейн посетил Афганистан, Пакистан и ОАЭ во главе двухпартийной делегации американских сенаторов. Отвечая на вопрос о том, как он представляет себе ситуацию в Афганистане после того, как посетил страну. Маккейн отметил, что национальная армия Афганистана несет "неприемлемые потери". "У нас нет стратегии. Мы проигрываем", - констатировал он.

"Мы все знаем, в чем заключается проблема. Она кроется в Белом доме. К сожалению, в Белом доме большая неразбериха", - подчеркнул он.

США с 2001 года проводят военную операцию в Афганистане, оказывая помощь местным властям в борьбе террористами.

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