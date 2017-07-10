Песков назвал "сказочниками" журналистов NYT

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Пресс-секретарь президента назвал абсурдной статью The New York Times о деталях встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и назвал журналистов "сказочниками". Ранее газета написала, что лидеры двух стран почти 40 минут обсуждали "вмешательство России" в американские выборы.

Рассуждения газеты The New York Times о деталях встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа абсурдны. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее издание сообщило о том, что лидеры двух стран 40 минут обсуждали так называемое "российское вмешательство" в американские выборы.

"Все эти рассуждения NYT из серии абсурда. Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда NYT знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть", - сказал пресс-секретарь.

7 июля Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретились на полях саммита G20. Встреча двух лидеров продолжалась больше двух часов.

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