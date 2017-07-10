Центробанк лишил лицензии два московских банка

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка Премьер Кредит". Он занимал 369 место в банковской системе страны. Причина решения ЦБ - высокорискованная кредитная политика. Лицензии также лишился "Сталь Банк". Организация неадекватно оценивала свой кредитный портфель.

У кредитной организации "Банк Премьер Кредит" отозвана лицензия на осуществление банковских операций, сообщила пресс-служба Центробанка. В банке назначена временная администрация.

"Использование ПАО "Банк Премьер Кредит" высокорискованной кредитной политики привело к возникновению в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении Банка России. В связи с потерей ликвидности кредитная организация оказалась неспособна своевременно исполнять обязательства перед кредиторами.

Банк России неоднократно применял в отношении "Банка Премьер Кредит" меры надзорного реагирования, включая ограничения на привлечение вкладов населения. Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности.

В банке назначена временная администрация. По величине активов кредитная организация занимала 369 место в банковской системе России.

Лицензии ЦБ также лишился московский "Сталь банк". Руководство кредитной организации "неадекватно оценивало кредитный портфель" и использовало "крайне рискованную бизнес-модель". В банке также назначена временная администрация.

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