В Москву возвращается теплая погода
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В понедельник, 10 июля, в Москве и Подмосковье потеплеет до 23 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.
В Московский регион в понедельник вернется тепло. Температура воздуха прогреется до 23 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.
Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.
Во вторник, 11июля, погода наладится. Будет солнечно, столбики термометра поднимутся до 23-25 градусов. Порывы ветра не превысят семи метров в секунду.
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