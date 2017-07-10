В Москву возвращается теплая погода

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В понедельник, 10 июля, в Москве и Подмосковье потеплеет до 23 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь.

В Московский регион в понедельник вернется тепло. Температура воздуха прогреется до 23 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Росгидромет.

Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

Во вторник, 11июля, погода наладится. Будет солнечно, столбики термометра поднимутся до 23-25 градусов. Порывы ветра не превысят семи метров в секунду.

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