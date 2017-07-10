В Забайкалье искусственно вызвали дожди, чтобы потушить лесные пожары

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Специалисты Авиалесохраны искусственно вызвали дожди, чтобы потушить лесные пожары в шести районах Забайкалья. Подобным образом удалось ликвидировать 24 очагов возгорания на площади более четырех тысяч гектаров.

В шести района Забайкалья с 7 по 9 июля специалисты Авиалисохраны по согласованию с Гидрометцентром искусственно вызвали осадки для тушения лесных пожаров, передает ТАСС со ссылкой на региональное Минприроды.

Для проведения работ использовался самолет Ан-26 со специальным оборудованием. Искусственный дождь помог ликвидировать 24 очагов возгорания на площади более четырех тысяч гектаров в Красночикойском, Хилокском, Карымском, Могочинском, Сретенском и Чернышевском районах.

На данный момент в Забайкалье горит 49,6 гектара леса. По данным Минприроды, огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики, поэтому его тушение было прекращено.

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