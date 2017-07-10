В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек

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В результате лобового столкновения легкового автомобиля и фуры под Санкт-Петербургом погибли пять человек.

Пять человек стали жертвами аварии в Ленинградской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на сотом километре Мурманского шоссе. Трое мужчин и две девушки, находившиеся в салоне легковушки, погибли.

Причины ДТП пока не называются. На месте трагедии ведутся следственные действия.