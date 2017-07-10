10:08, 10 июля 2017

В результате ДТП под Петербургом погибли пять человек

Теги:  санкт-петербург  ДТП  авария

В результате лобового столкновения легкового автомобиля и фуры под Санкт-Петербургом погибли пять человек.

Пять человек стали жертвами аварии в Ленинградской области. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на сотом километре Мурманского шоссе. Трое мужчин и две девушки, находившиеся в салоне легковушки, погибли.

Причины ДТП пока не называются. На месте трагедии ведутся следственные действия.

Другие новости

В других СМИ