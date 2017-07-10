Приморец выгулял амурского тигра на поводке по пляжу. Видео

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Правоохранительные органы проверят видео, на котором житель Находки выгуливает на поводке амурского тигра.

Отдыхающие на пляже города Находки стали свидетелями необычной прогулки. Сейчас полиция Приморья проверяет видеоролики, главным героем которых стал тигр, передает "ТВ Центр".

На кадрах видно, что мужчина ведет крупного хищника на поводке. Причем днем, когда на берегу многолюдно. Сразу несколько очевидцев сняли опасную прогулку на телефоны. Записи тут же распространили местные СМИ. Теперь полицейским предстоит проверить, как животное оказалось в неволе.

Амурские тигры занесены в Красную книгу. Их отлов запрещен. Кроме того, мужчине придется объяснить, зачем он создал угрозу для отдыхающих.

