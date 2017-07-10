Самолет НАТО опасно сблизился с пассажирским лайнером над Балтикой

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Самолет-разведчик Boeing RC-135 одной из стран НАТО совершил опасное сближение с пассажирским лайнером, летевшим в Мюнхен. Инцидент произошел в небе над Балтикой.

Самолет-разведчик, принадлежащий одной из стран НАТО, совершил опасное сближение с пассажирским A321, выполнявшим рейс из Хельсинки в Мюнхен. Инцидент произошел над Балтийским морем в 100 километрах от Калининграда, пишет "Интерфакс".

Экипаж доложил на диспетчерским службам о срабатывании системы предупреждения об опасном сближении с иностранным военным самолетом. Борт находился на эшелоне всего на 150 метров выше пассажирского лайнера.

По словам собеседника агентства, иностранное воздушное судно идентифицировано как Boeing RС-135. Он оснащен оборудованием радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки.