В Минздраве предложили ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино
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Минздрав предлагает ограничить скрытую рекламу алкогольной продукции в фильмах, телевизионных передачах и в печатных иллюстрациях. Предложение содержится в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую ведомство согласовывает с другими министерствами.
Минздрав России предлагает ограничить демонстрацию алкогольной продукции или ее логотипов в кино, телепередачах и в печати, пишет газета "Известия".
По данным издания, соответствующее предложение содержится в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которая в настоящий момент проходит согласование с другими министерствами.
В качестве примера скрытой рекламы в министерстве назвали "имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является)", а также продакт плейсмент.
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