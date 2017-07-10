Россия может отозвать своего постпреда при НАТО

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Россия планирует понизить уровень представительства при НАТО до временного поверенного. Эти меры связаны с тем, что альянс не желает идти на конструктивный диалог с Москвой.

Москва может понизить уровень представительства при НАТО с постоянного поверенного до временного поверенного в делах, сообщает газета "Известия".

"Рассматривается вариант оставить в Брюсселе временного поверенного в делах после того, как Александр Грушко (постоянный представитель России при НАТО - прим. ред.) вернется в Москву", - рассказал высокопоставленный источник в МИДе.

Эта мера связана с тем, что Североатлантический альянс не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения российской стороны.

Решение еще не принято окончательно. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что готовы вести диалог с НАТО, но только тогда, когда разговор не перерастает в обвинения. Однако российские дипломаты не рассчитывают, что Совет Россия-НАТО, который состоится 13 июля, принесет какой-либо результат.

Отношения России и НАТО испортились после начала украинского кризиса в 2014 году. С того момента официальные контакты военных не велись, только несколько раз собирался Совет Россия-НАТО на уровне послов.