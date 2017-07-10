Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы

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На востоке Москвы ликвидировали пожар. Инцидент произошел в доме 44 на улице 3-я Парковая. В результате ЧП погиб один человек.

Пожар в квартире на востоке Москвы унес жизнь одного человека, передает АГН "Москва".

Инцидент произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: улица 3-я Парковая, дом 44, корпус 1.

Площадь пожара составила около 35 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры был спасен один человек. В настоящее время пожар ликвидирован.

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