Один человек погиб при пожаре на востоке Москвы
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На востоке Москвы ликвидировали пожар. Инцидент произошел в доме 44 на улице 3-я Парковая. В результате ЧП погиб один человек.
Пожар в квартире на востоке Москвы унес жизнь одного человека, передает АГН "Москва".
Инцидент произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома по адресу: улица 3-я Парковая, дом 44, корпус 1.
Площадь пожара составила около 35 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры был спасен один человек. В настоящее время пожар ликвидирован.
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