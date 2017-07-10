ЦБ назначил временную администрацию в банке "Югра"

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На Агентство по страхованию вкладов возложены функции временной администрации по управлению банком "Югра". Об этом сообщили в Центробанке. Помимо этого, введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов "Югры".

Банк России назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов в банк "Югра", входящий топ-50 крупнейших в России, в связи с его неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

Как говорится в сообщении регулятора, временная администрация вводится сроком на шесть месяцев. На период ее деятельности полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и органов управления "Югры" приостановлены. Задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка.

ЦБ также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. Это является страховым случаем. Выплаты вкладчикам "Югры", в том числе индивидуальным предпринимателям, начнутся не позднее 14 дней со дня введения моратория.

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