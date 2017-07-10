На Крымском мосту начали укладку асфальта
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Специалисты приступили к укладке асфальтового покрытия на Крымском мосту, который свяжет материковую Россию с полуостровом. Дорожники создают нижний слой асфальтового покрытия.
Дорожники начали укладывать дорожное покрытие Крымского моста. Специалисты приступили к созданию нижнего слоя.
Первый асфальтобетон уже уложили на четырех пролетах на острове Тузла. Об этом сообщила пресс-служба заказчика проекта Управления автомобильных дорог "Тамань".
"Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы", - уточняется в сообщении.
Открытие автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Крыму Бориса Максудова.
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