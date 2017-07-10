На Крымском мосту начали укладку асфальта

Теги: Транспорт строительство мост крым

Специалисты приступили к укладке асфальтового покрытия на Крымском мосту, который свяжет материковую Россию с полуостровом. Дорожники создают нижний слой асфальтового покрытия.

Дорожники начали укладывать дорожное покрытие Крымского моста. Специалисты приступили к созданию нижнего слоя.

Первый асфальтобетон уже уложили на четырех пролетах на острове Тузла. Об этом сообщила пресс-служба заказчика проекта Управления автомобильных дорог "Тамань".

"Верхний слой асфальта уложат уже после того, как конструктивы автодорожной части Крымского моста будут полностью готовы", - уточняется в сообщении.

Открытие автомобильного движения по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" в Крыму Бориса Максудова.

Читайте также:

Крымский мост построен более чем наполовину