Путин назвал марку автомобиля, на котором ездил в 90-е годы
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Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, в течение нескольких лет ездил на автомобиле Nissan. Об этом он поведал на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".
Президент России Владимир Путин, выступая на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", рассказал, какой автомобиль ему нравился в 1990-е годы, передает Газета.ru.
"В 1990-е годы, когда работал в мэрии Петербурга, ездил на Nissan. Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась", - поделился воспоминаниями президент.
Отмечается, что об этом российский лидер заявил в одном из павильонов, где был представлен обновленный джип Nissan Murano.
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