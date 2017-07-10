Путин назвал марку автомобиля, на котором ездил в 90-е годы

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Владимир Путин рассказал, что в 1990-е годы, когда работал в мэрии Санкт-Петербурга, в течение нескольких лет ездил на автомобиле Nissan. Об этом он поведал на международной промышленной выставке "Иннопром-2017".

Президент России Владимир Путин, выступая на международной промышленной выставке "Иннопром-2017", рассказал, какой автомобиль ему нравился в 1990-е годы, передает Газета.ru.

"В 1990-е годы, когда работал в мэрии Петербурга, ездил на Nissan. Это была не такая сложная машина, но мне очень нравилась", - поделился воспоминаниями президент.

Отмечается, что об этом российский лидер заявил в одном из павильонов, где был представлен обновленный джип Nissan Murano.

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