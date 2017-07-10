В Госдуме предложили ввести процедуру отречения от гражданства Украины
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В законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм, может быть внесена еще одна поправка, позволяющая публично отречься от украинского гражданства. Это связано с тем, что Украина перестала выдавать справки о выходе из гражданства.
Законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм, может быть еще раз скорректирован, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на главу комитета по законодательству от "Единой России" Павла Крашенинникова.
К заседанию комитета по законодательству 11 июля должна появиться поправка, позволяющая жителям Украины, которые не могут получить справку о выходе из гражданства этой страны для вступления в гражданство России, официально публично отказываться от него.
О предложении "исключить справку о выходе из гражданства той страны", где человек сейчас состоит, если он не может ее получить, рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Часть стенограммы этой встречи была выложена на сайте Кремля вечером 5 июля.
"Из дальних стран, понятно, пусть ждет и добьется там, но здесь, знаете, по каким-то причинам, имею в виду соседнюю страну, из-за них проблема остается", - отметил Жириновский. Президент уточнил у лидера ЛДПР, как быть со случаями, если человек все-таки не вышел из гражданства. "Надо внести поправку, пусть подумают там, насколько это… Если есть какие-то риски",— сказал в ответ Жириновский.
Кроме того, в настоящее время ведется дискуссия и о порядке принесения присяги: должна ли она приноситься до или после получения паспорта гражданина России или документ будет выдаваться во время торжественной клятвы.
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