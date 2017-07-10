Путину на "Иннопроме" показали передовые российские разработки

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В Екатеринбурге — первый день работы международной промышленной выставки "Иннопром". На ней представлена продукция сотен компаний со всего мира, в том числе из Японии. Эта страна выступает партнером форума. С участниками пообщался Владимир Путин.

20 стран и более 600 крупнейших международных компаний - восьмая выставка инновационной промышленности бьет все рекорды. Центральное место в этом году занимают стенды японских компаний. Страна восходящего солнца не только главный партнер мероприятия, но и мировой технологический лидер. Впрочем, президента, похоже, больше всего привлек автопром, передает "ТВ Центр". Президенту показали отечественные моторы и беспилотные автобус для Сколково. А вот проект "Кортеж" появится только к концу года.

Российские компании представили технологии для строительства и нефтегазовой отрасли, детскую робототехнику, разработки для авиационной промышленности и системы безопасности. Например, диспетчерские программы для наблюдения за железнодорожным транспортом.

— Вот это, например, Московское центральное кольцо. В режиме реального времени мы можем посмотреть любой поезд.

— Полезная вещь. Будучи в Екатеринбурге, можно посмотреть, как Собянин работает.

Главная тема открывшейся выставки - "Умные производства". Накануне президент отметил, что они должны обеспечить улучшение условий труда, снижение издержек, повышение качества управления, а в конечном итоге - повысить конкурентоспособность всей российской экономики.

"В широком внедрении передовых, в том числе цифровых технологий, мы видим мощный ресурс для развития России. Это важно и для успешного сотрудничества с другими странами, в том числе с теми, которые представляют наши иностранные гости в этом зале и на этой выставке", - сказал президент.

Отдельно в ходе поездки в Свердловскую область президент накануне обсудил с губернатором социальные проблемы региона. В папке - сотни жалоб. Больше всего — от работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые несколько месяцев не получают зарплату.

Как выяснилось, предприятие уже давно банкрот, но директор завода ни разу не обращался за помощью к региональным властям. Теперь, чтобы помочь рабочим, необходимо продать имущество завода, но это долгая процедура. Правда, после просьбы президента прокуратура возбудила уголовное дело и теперь собственники завода якобы согласны из личных средств выплатить все задолженности.

Никита Васильев, "ТВ Центр".