ТПУ МЦК "Кутузовская" заработал в полную силу

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Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил северный вестибюль станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Теперь этот транспортно-пересадочный узел работает в полную силу.

В столице открыли северный вестибюль станции "Кутузовская" Московского центрального кольца. Качество выполненных работ проинспектировал мэр города Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Сейчас на МЦК всего пять транспортно-пересадочных узлов без выхода на улицу. В их числе и станция "Кутузовская". Московское центральное кольцо напрямую соединено со столичным метрополитеном. У них единые тарифы и навигация. Так, с "Кутузовской" МЦК пассажиры могут перейти на одноимённую станцию Филёвской линии подземки. Кроме того, рядом с новым вестибюлем МЦК можно пересесть на наземный общественный транспорт.

"За этот короткий промежуток времени МЦК вошло прочно в жизнь москвичей. 78 миллионов за это время перевезено пассажиров. Серьезным образом улучшилась поперечная связь между округами и районами Москвы. Разгрузилась кольцевая ветка метро и вообще радиальное направление, и метро и пригородное направление железнодорожных путей", - сказал Собянин.