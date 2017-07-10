Под Челябинском рецидивист обвиняется в убийстве 10-летнего мальчика

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В Челябинской области 29-летний мужчина-рецидивист обвиняется в жестоком убийстве 10-летнего школьника. Ранее сообщалось, что мальчик уехал в библиотеку на велосипеде и не вернулся.

На Урале Каслинский городской суд арестовал на два месяца обвиняемого в жестоком убийстве 10-летнего мальчика, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в городе Касли Челябинской области. 14 июня мальчик уехал из дома на велосипеде в школьную библиотеку и не вернулся. По данным следствия, 29-летний мужчина, ранее судимый за кражу и незаконное приобретение и хранение наркотических средств, заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство. Затем он закопал тело в малолюдном месте.

Поисками ребенка занимались полиция, волонтеры, следователи из Москвы и сотрудники ФСБ. Расследование дела находилось на контроле центрального аппарата СКР. 8 июля следователи обнаружили тело убитого, подозреваемый был задержан.

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