Песков о встрече Путина и Трампа: победили все

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Владимир Путин остался доволен встречей с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Такие же чувства, вероятно, испытывает и Трамп. Говоря о результатах встречи, Песков предположил, что "победили все, кто обладает толикой здравого смысла".

Владимир Путин остался доволен встречей с американским лидером Дональдом Трампом на саммите стран "Большой двадцатки" в Гамбурге. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Я могу однозначно сказать, что Путин остался доволен. И, честно говоря, я совсем не знаю президента Трампа, но мне показалось, что он тоже остался удовлетворенным от этой встречи", - сказал он.

Песков добавил, что по итогам встречи можно с уверенностью сказать, "что, наверное, победили все". Он уточнил, что победили все, кто "обладает толикой здравого смысла" и понимает, что после этой встречи стороны "вместе начнут разгребать авгиевы конюшни международных и региональных проблем.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа длилась больше двух часов.