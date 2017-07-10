СК возбудил три дела после поручения Путина проверить завод в Нижнем Тагиле

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СК возбудил три уголовных дела по фактам различных нарушений закона на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий. Руководство Свердловской области уже ищет средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат. Ранее президент Владимир Путин поручил проверить, откуда "такая борзота".

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела после инициированной президентом Владимиром Путиным проверки на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий.

По данным СК, зарплату 195 сотрудникам завода в Нижнем Тагиле не платили с апреля 2016 года по январь 2017 года. Общая сумма долга превысила 13 миллионов рублей. В связи с этим СК возбудил первое уголовное дело, в рамках которого в качестве подозреваемых допрошены директор завода и один из его учредителей.

В рамках расследования уголовного дела о невыплате зарплаты в действиях руководства и учредителей Нижнетагильского завода были "выявлены два дополнительных состава преступления". В результате СК возбудил еще два уголовных дела: одно по подозрению в сокрытии средств предприятия от налогов, другое - по подозрению в хищении средств завода на сумму около четырех миллионов рублей.

Накануне президент Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с поступившей к нему жалобой работников предприятия на отказ руководства выплачивать зарплату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства. "Надо понять: если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям", - сказал Путин.

10 июля в руководстве Свердловской области сообщили, что они ищут средства и возможности, чтобы решить вопрос с невыплатой зарплат на заводе в Нижнем Тагиле. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проверить ход расследования уголовного дела.

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