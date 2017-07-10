На заводе в Нижнем Тагиле начали выплачивать зарплату

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По требованию Генпрокуратуры на заводе в Нижнем Тагиле начали выплачивать заработную плату. Ранее Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области разобраться с поступившей к нему жалобой работников предприятия на отказ руководства выплачивать зарплату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства.

Генеральная прокуратура России добилась погашения задолженности по выплате зарплаты рабочим Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, передает ТАСС слова официального представителя ведомства Александра Куренного.

"В результате работы комиссии, в том числе после заслушивания акционеров ЗАО "НТЗТИ", удалось изыскать денежные средства для погашения задолженности перед трудовым коллективом на сумму 9,5 миллионов рублей. В настоящее время выплаты работникам завода уже начаты, прокурорские работники на месте контролируют процесс", - сообщил он.

Ранее Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться с ситуацией на заводе, где рабочим отказались выплачивать заработную плату до тех пор, пока этого не попросит сам глава государства.

10 июля СКР возбудил три уголовных дела по данному инциденту. Расследование находится под контролем центрального аппарата СКР.