Москвич 10 дней хранил в морозилке тело матери "для сохранности"

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В Москве нашли тело 84-летней женщины, ее останки около десяти суток пролежали в квартире. Сын женщины пояснил, что после смерти поместил тело своей матери в морозильную камеру "для сохранности". Причину смерти пенсионерки должна установить судебно-медицинская экспертиза.

В Москве мужчина около десяти суток хранил в морозильной камере тело своей скончавшейся матери, передает РИА Новости.

В настоящее время следствие начало проверку инцидента. Как сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по столице Юлия Иванова, тело 84-летней пенсионерки нашли накануне утром на кухне квартиры одного из жилых домов по улице Расковой.

"Сын женщины пояснил, что после смерти поместил тело своей матери в морозильную камеру для сохранности. При визуальном осмотре видимых телесных повреждений на теле не обнаружено", - сказала она. Причину смерти пенсионерки должна установить судебно-медицинская экспертиза.

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