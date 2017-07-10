Офисы банка "Югра" перешли на консультационный режим

Теги: центробанк Экономика банк

Банк "Югра", попавший под мораторий Центробанка на удовлетворение требований кредиторов, перевел свои офисы на консультационный режим, отделения будут открыты всего два часа в день.

Офисы банка "Югра" перешли на работу в консультационном режиме по два часа в день, сообщает РИА Новости.

Отделения банка будут открыты с 10:00 до 12:00.

Ранее Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "Югра", входящего топ-50 крупнейших в России, и назначил временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По информации ТАСС, под мораторием в банке "Югра" оказались 173 миллиарда рублей физических лиц и 45 миллиардов средств корпоративных клиентов. Согласно данным Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), ситуация с банком, скорее всего, будет развиваться по негативному сценарию.