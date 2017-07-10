ЦБ опроверг слухи об ограничении переводов с карты "Мир"

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Центробанк не намерен вводить ограничения на автопереводы средств с карт "Мир" на карты других платежных систем. О том, что регулятор может ввести такой запрет ранее написала газета "Ведомости".

В Центробанке опровергли сообщения СМИ о введении ограничений на переводы средств с платежных карт "Мир" на другие карты. Как заявили в ЦБ, законодательство не предусматривает подобных запретов.

"Операции за счет средств, поступивших из бюджета на карты "Мир", в соответствии с требованиями законодательства о национальной платежной системе, должны осуществляться с использованием национальных платежных инструментов. Каких-либо ограничений на использование средств со счета, к которому привязана карта "Мир", законодательством не установлено", - приводит ТАСС комментарий Банка России.

Ранее в понедельник газета "Ведомости" сообщила, что Центробанк намерен запретить автопереводы средств с карт "Мир". Об этом изданию рассказали источник в ЦБ и двое неназванных банкиров.