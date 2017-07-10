В Госдуму внесли законопроект об отмене роуминга с Белоруссией

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В Госдуму внесен законопроект об отмене роуминга с Белоруссией. Роуминг между абонентами, которые находятся на территории Союзного государства, могут отменить уже с 1 января 2018 года.

Законопроект, предполагающий отмену роуминга внутри России, а также на территории Белоруссии, внесен в Госдуму, передает РИА Новости.

Операторам связи предлагают установить единый тариф для оплаты услуг по передаче данных и предоставлению доступа к интернету. Документ, над которым работали депутаты ЛДПР, может вступить в силу с 1 января 2018 года.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила Минкомсвязи проработать вопрос отмены роуминга между Россией и Белоруссией. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров, в свою очередь, заявил, что министерство уже прорабатывает с операторами вопрос отмены роуминга между странами Евразийского экономического союза.

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