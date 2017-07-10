Антона Носика похоронят на Востряковском кладбище

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Похороны Антона Носика состоятся 11 июля на Востряковском кладбище в Москве. Он умер в ночь на воскресенье в возрасте 51 года. По предварительной причине, у него произошла внезапная остановка сердца.

Блогера, журналиста и медиаменеджера Антона Носика похоронят 11 июля на Востряковском кладбище в Москве, об этом сообщил в своем Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

Антон Носик скончался в воскресенье на 52-м году жизни. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. По факту его смерти в Подмосковье начата доследственная проверка.

Носик был одним из отцов рунета. В разное время он был редактором таких ресурсов Lenta.ru, Газета.Ru, Newsru.com, BFM.ru.