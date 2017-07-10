Медведев утвердил план борьбы с допингом в спорте

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Правительство утвердило комплекс мер для борьбы с употреблением допинга в российском спорте. Контроль над реализацией плана будет осуществлять Минспорта.

Кабмин утвердил план по реализации борьбы с допингом в российском спорте, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

План по борьбе с допингом в спорте был разработан Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) под руководством Виталия Смирнова.

Документ предусматривает взаимодействие с международными спортивными организациями, создание инновационных антидопинговых методов, а также нормативное правовое, организационное, научное и медико-биологическое обеспечение деятельности в этой сфере. В частности, до 1 ноября должна быть создана национальная антидопинговая лаборатория на базе МГУ имени М.В. Ломоносова.

Контролировать исполнение указанного комплекса мер будет Минспорта.

В 2016 году российский спорт сотрясла череда допинговых скандалов. Над расследованием до сих пор работают две олимпийские комиссии, основанные на докладах Ричарда Макларена. В них говорилось, что Минспорта сокрыло факт применения допинга российскими спортсменами, а замглавы экс-министра спорта Виталия Мутко Юрий Нагорных был причастен к манипуляциям с допинг-пробами.