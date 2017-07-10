За 10 месяцев работы МЦК воспользовались 78 млн пассажиров

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Станция "Кутузовская" Московского центрального кольца стала доступнее. В понедельник там открылся северный вестибюль. До этого для пассажиров работал только южный вход. Утром станцию "Кутузовская" посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция "Кутузовская" Московского центрального кольца теперь работает в полном объеме — второй, северный, вестибюль открыт. Никаких лабиринтов подземных переходов, попасть на станцию можно и с четной стороны Кутузовского проспекта. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Соседствуют со станцией не только жилой район Дорогомилово, но и одна из центральных транспортных артерий города. Рядом и музей-панорама Бородинского сражения и небоскребы Москва-сити. Пропускная способность - порядка 70 тысяч пассажиров в сутки. Комфортное расположение нового входа уже в полной мере оценили и сами москвичи.

Теперь столпотворения при спуске не будет. Лестница шириной два метра позволит обеспечивать проход большему количеству пассажиров. Для маломобильных граждан установлен лифт. Эстетический облик станции тоже привлекает внимание. Стены отделаны гранитом, а напольное покрытие выполнено из термообработанных плит, благодаря чему движение по вестибюлю и платформе максимально безопасное. Двухэтажное строение площадью 940 квадратных метров. Наверху - зоны отдыха со скамейками и розетками для быстрой подзарядки своего мобильного устройства. Московское центральное кольца с каждым днем обретает все большую популярность.

Транспортную логистику города даже невозможно представить без МЦК. За 10 месяцев работы услугами новой железной дороги воспользовалось почти 80 миллионов пассажиров. Существенно разгрузилась центральная ветка московского метрополитена, вместе с тем уменьшился пассажиропоток на традиционно популярных станциях. А вот связь между районами только укрепилась и улучшилась. Но и это еще не все - впереди планируется сразу несколько крупных проектов по улучшению работы МЦК и повышению комфорта для пассажиров.

"Мы продолжаем дальше работать над эффективностью МЦК. Сегодня реализуются 3 крупных проекта. Первое - интеграция в 5 станций метрополитена. 4 из них строящиеся, одна - действующая. И 8 направлений пригородной железной дороги. Речь идет о переносе существующих платформ и строительстве новых остановочных пунктов. Ведется большое благоустройство в радиусе пешеходной доступности от станций МЦК - этот проект будет закончен уже в этом году. Он обеспечит и улучшенную пешеходную доступность, и подъезд городского наземного транспорта", - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируют доработать уже существующие станции Московского центрального кольца. Среди возможных обновлений - уменьшение интервалов между поездами в часы пик до пяти минут. На одноименной станции московского метрополитена уже проведена комплексная реконструкция. В ближайшее время начнут ремонт платформ. Станцию для пассажиров закрывать не будут.

Александра Сергомасова, Александр Медведев, Владимир Черных. "ТВ Центр".