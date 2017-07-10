На Тверской улице завершили прокладку кабельной канализации

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На Тверской улице завершились работы по прокладке кабельной канализации в рамках программы "Моя улица".

На Тверской улице завершились работы по прокладке кабельной канализации в рамках программы "Моя улица". Для этого в ночь на субботу было полностью перекрыто движение транспорта от Пушкинской до Триумфальной площади, сообщает "ТВ Центр".

Планировалось, что проезд вновь откроют только в понедельник утром, однако завершить работы удалось досрочно. Как сообщили в мэрии, чтобы минимизировать неудобства для москвичей, работы проводились одновременно на всем перекрытом участке. Был вскрыт асфальт, разобрано бетонное основание дороги. Всего проложено около 3 километров труб для кабельной канализации и установлено восемь колодцев для воздушно-кабельных линий.

"Основная часть проводов уже перекладывается в новую кабельную канализацию, оставшимся провода переключены и перенесены сразу после того, как будут установлены опоры, выполнены ряд пусконаладочных работ и все провода, которые сейчас существуют на Тверской улице, будут убраны в новую кабельную канализацию", - рассказал первый заместитель Департамента капитального ремонта г.Москвы Алексей Беляев.



Уже в ближайшие выходные ремонтные работы на Тверской улице продолжатся. Будет перекрыто движение на участке 1-й Тверской-Ямской улице и площади Тверская застава. Движение перекроют в ночь на субботу и откроют в 5 утра в понедельник. Хотя, возможно, вновь завершить работы удастся намного раньше.