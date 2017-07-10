Полицейские уничтожили 400 кустов конопли в Подмосковье

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Подмосковные полицейские сожгли почти 400 кустов конопли. Плантацию обнаружили в Пушкинском районе Московской области.

Целое поле конопли обнаружили и уничтожили полицейские в Пушкинском районе Подмосковья. Наркотическая трава колосилась около села Царёво на участке в два с половиной гектара, сообщает "ТВ Центр".

Плантацию оперативники нашли в ходе спецоперации "Мак". Эксперты быстро установили, что это канабис. Кто его культивировал, или он сам так разросся, ещё предстоит выяснить.

"С помощью специальной техники путём скашивания и сжигания полицейские уничтожили очаг произрастания канабиса. Общее количество уничтоженных растений составило около 400 кустов", - сообщила официальный представитель МВД Московской области Татьяна Петрова.