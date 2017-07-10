Премьеру балета "Нуреев" перенесли из-за неготовности артистов

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Большой театр вернёт деньги за билеты на премьеру балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова. Спектакль должен был состояться во вторник, но его перенесли на май будущего года. Вместо балета о жизни легендарного танцовщика зрителям представят "Дон Кихота".

Балетный Король-Солнце в окружении танцовщиков. Аллюзия на одну из самых известных в парижской "Гранд-опера" ролей Рудольфа Нуреева. Уже во вторник все это должны были увидеть зрители. Но афиши спешно убрали - балет "Нуреев", посвященный жизни и творчеству легендарного артиста, отменен, передает "ТВ Центр". Причем официально об этом объявили всего за день до премьеры. Директор Большого Владимир Урин убеждал журналистов - дело не в последних скандалах вокруг имени Кирилла Серебренникова, просто кордебалет не готов выступать.

"Мы смотрим один прогон - по качеству балета, я не говорю сейчас о том, что сделал Кирилл Семенович (Серебренников), - по качеству балету мы понимаем, что это плохо. Утро и вечер, на всех прогонах я был. Мы смотрим прогон, и в полном унынии от того, что мы видим. Тогда мы приняли решение о переносе премьеры", - заявил Урин.

Такого в Большом театре не было почти полвека. Последний раз, когда от спектакля отказывались практически перед выходом артистов на сцену, произошел еще в 1969 году. "Лебединое озеро" в постановке знаменитого Юрия Григоровича отменили по идеологическим соображениям. О цензуре за кулисами Большого говорят и теперь. Якобы кому-то могла не понравиться трактовка Серебренникова. В постановке режиссер не собирался обходить стороной неоднозначные моменты в биографии Нуреева, в частности его любовную связь с датским танцовщиком Эриком Бруном, а на сцене Большого во время спектакля должен был висеть огромный портрет полностью обнаженного артиста.

Артисты расстроены. Последнюю, вечернюю репетицию на минувшей неделе провели, как говорят обычно в театре, для мам и пап, когда в зале только родные и близкие. В Большом театре прогон даже фиксировали на видео - ролик сначала опубликовали в Интернете, но потом удалили. Зато кадры с бурными овациями разошлись по соцсетям.

Несмотря на удачную в целом репетицию, которая, как сказал директор Большого Владимир Урин, прошла на определенном протесте и драйве, решение о переносе спектакля не изменили. Сам Кирилл Серебренников после несостоявшейся премьеры радостно обнимался с артистами, а затем отправился в родной "Гоголь-центр", где закрывали сезон. По иронии судьбы, тоже скандально известной постановкой "Сон в летнюю ночь". Не исключено, считают в театральной среде, что именно шумиха, связанная с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, когда в "Гоголь-центре" даже проводили обыски, могла повлиять теперь на отмену "Нуреева" в Большом. Об этом вскользь упомянул и сам Серебренников, выступая перед труппой.

Впрочем, в Большом театре придерживаются исключительно творческой версии случившегося, мол, замахнулись на слишком масштабный проект. Даже двух лет не хватило. Удивлен этим, по словам руководства театра, даже сам министр культуры. На сцене же четыре вечера подряд "Нуреева", отложенного теперь почти на год, заменит "Дон Кихот". Проданные билеты, обещают в Большом, будут действительны. Другое дело, что этой заменой довольны далеко не все зрители.

Борис Иванин, "ТВ Центр".