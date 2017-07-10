Слуцкий: тему ЛГБТ используют для шельмования России

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Тему соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества провокационным образом используют в Европе для шельмования России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Тему соблюдения прав представителей ЛГБТ-сообщества провокационным образом используют в Европе. Об этом заявил агентству ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Леонид Слуцкий.

"Вбрасываются подобного рода вопросы с тем, чтобы затем Россию шельмовать на этой проблематике. Это, кстати, касается не только России", - уверен он.

"В девяти из десяти случаев речь идет не о представителях ЛГБТ-сообщества, а о каких-то политических вопросах: там их преследуют, бьют, здесь наказывают, а на поверку это оказывается абсолютно не соответствующим действительности; но уже вброс произошел, и в массовой подкорке репутация несколько подпорчена", - сказал Слуцкий.

В свою очередь, руководитель российской делегации в ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой отметил, что около 15% времени на сессии ПА ОБСЕ было уделено именно этой проблематике.

"То ли среди депутатов (ассамблеи) есть люди, прямо заинтересованные в обсуждении таких вопросов, то ли это такая горячая тема для Европы, и избиратели требуют от своих депутатов срочных мер по поддержке этих сообществ - мне до конца неясно", - признался он.

6 июля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила промежуточный ответ Следственного комитета по проверке информации о преследовании представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. В ведомстве не подтвердили данные.

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