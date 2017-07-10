В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра

Теги: подмосковье москва Погода

В понедельник в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Ранее сообщалось, что порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.

В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, передает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Кроме того, желтый уровень введен в соседних областях - Владимирской, Ярославской и Смоленской.

Ранее сообщалось, что в понедельник порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до 23 градусов.

Читайте также:

Синоптики рассказали, когда москвичам ждать потепления

Холодное лето 17-го: как россияне переносят непогоду

РАН: до конца лета в Москве будут постоянные перепады температур