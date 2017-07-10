В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за усиления ветра
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В понедельник в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Ранее сообщалось, что порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду.
В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра, передает агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Кроме того, желтый уровень введен в соседних областях - Владимирской, Ярославской и Смоленской.
Ранее сообщалось, что в понедельник порывы ветра местами будут достигать 12-17 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до 23 градусов.
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