ЦБ обратился в правоохранительные органы для проверки банка "Югра"

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Центробанк направил в правоохранительные органы заявления, касающиеся деятельности банка "Югра", который ранее попал под мораторий регулятора. По данным ЦБ, банк предоставлял недостоверную отчетность и занимался манипуляциями со вкладами.

Банк России направил в правоохранительные органы заявления, которые касаются деятельности банка "Югра", передает "Интерфакс" слова зампреда ЦБ России Василия Поздышева.

"Основания есть, я не буду сейчас раскрывать детали наших обращений. Нами были направлены обращения в правоохранительные органы. Они касаются деятельности банка", - рассказал он.

По данным регулятора, банк предоставлял недостоверную отчетность и занимался манипуляциями со вкладами. Поздышев отметил, что существует несколько видов подобных манипуляций, один из них - выдача вклада вместе с одной акцией банка – ЦБ обнаружил в "Югре".

Согласно данным Банка России, объем манипуляций со вкладчиками с использованием акций составил 1,88 миллиардов рублей. На 31 марта 2017 года, согласно данным по МСФО, в банке находилось 196,8 миллиардов рублей средств клиентов, большую часть средств (92,9%) составляли средства физлиц - 182,9 миллиардов рублей.

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