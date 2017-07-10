Новак назвал саботажем действия Еврокомиссии по "Северному потоку-2"
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Глава Минэнерго России Александр Новак назвал "откровенным саботажем" действия Еврокомиссии по "Северному потоку-2" из-за вмешательства Еврокомиссии в коммерческие переговоры. Ранее орган исполнительной власти Евросоюза подготовил проект мандата на ведение переговоров с Россией по трубопроводу.
Александр Новак назвал саботажем действия Еврокомиссии по "Северному потоку-2" из-за вмешательства в коммерческие переговоры, передает ТАСС.
"Видим откровенный саботаж экономически обоснованных и привлекательных для потребителей инфраструктурных проектов, таких как "Северный поток-2". Вмешательство в коммерческие отношения компании", - сказал глава Минэнерго России.
Ранее Еврокомиссия подготовила проект мандата на ведение переговоров с Россией по трубопроводу. Согласно одному из них, к мощностям газопровода "Северный поток-2" должны быть допущены другие российские компании, помимо "Газпрома".
8 июля президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге, заявил, что Европа нуждается в "Северном потоке-2". Он отметил, что вокруг проекта "много всяких небылиц и споров". Так, президент Украины Петр Порошенко счел расширение "Северного потока" местью Украине.
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